Rudi Garcia: «Não trouxemos pontos de Portugal e temos de os recuperar»

Lyon (3.º) e Benfica (4.º) estão separados por apenas um ponto no Grupo G da Liga dos Campeões. Na antevisão ao encontro com os encarnados, marcado para esta terça-feira às 20h00, o técnico Rudi Garcia vincou a importância da vitória e realçou que é importante "recuperar" os pontos perdidos em Portugal. O timoneiro francês, de 55 anos, falou ainda da ausência de Rafa e confirma que mantém a confiança no guarda-redes português Anthony Lopes, ele que tem estado numa fase menos positiva."Na Liga dos Campeões a fase de grupos só tem seis jogos, é um minicampeonato. Sempre que se faz um jogo, conta bastante. Não trouxemos pontos de Portugal e temos de os recuperar. Só podemos mudar o futuro, que é amanhã. Não estamos nos dois primeiros lugares, mas queremos qualificar-nos e temos de ganhar se quisermos seguir em frente. (...) Todos os jogos da Liga dos Campeões são difíceis, para nós e para os adversários. São, todas elas, boas equipas, que merecem estar nesta competição"."Gosto de ver os melhores no campo. Ele lesionou-se no primeiro jogo, mas há outros grandes jogadores que podem jogar"."Ele tem muita experiência e sabe que conto com ele e que os colegas confiam nele. Já nos deu muitos pontos. Erros acontecem a todos os jogadores. Num atacante um erro pode passar despercebido, e nota-se mais nos guarda-redes".