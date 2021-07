Slimani: «O Sporting é a minha casa. Voltar? Eu quero, mas...»

Islam Slimani marcou este domingo, na derrota (2-3) do Lyon, em jogo de preparação frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade.





No regresso a "casa", o avançado argelino, que representou os leões entre 2013 e 2016, assumiu ter saudades "de tudo" em Portugal, revelando ainda que, mesmo longe, vê cerca de metade dos jogos da equipa portuguesa."O Sporting é a minha casa. Para mim é sempre bom estar aqui. Faltam os adeptos, mas para mim Alvalade é um estádio especial. Saudades? De tudo! Adeptos, clube, Portugal, comida portuguesa, sol…", começou por dizer o avançado argelino, em declarações no final da partida.Sobre um eventual regresso ao Sporting, Slimani não escondeu a sua vontade. "Voltar? Sim, vamos ver. Eu quero, mas… Para mim o Sporting tem uma equipa muito boa, um grande treinador. Fiquei muito feliz por terem ganho o campeonato no ano passado. Vejo 50 por cento dos jogos do Sporting. O Sporting vai ficar no meu coração para sempre, o Sporting é a minha casa", assumiu.