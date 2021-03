Surto de casos de Covid-19 no Lyon adia jogo da Liga dos Campeões feminina

O jogo entre Lyon e Paris Saint-Germain, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, foi adiado devido a vários casos positivos ao novo coronavírus nas campeãs europeias, informou esta terça-feira a UEFA.

"Devido a vários casos positivos de jogadoras da equipa do Lyon, o jogo de quarta-feira é adiado", informou a UEFA em relação ao jogo e à situação na equipa pentacampeã europeia, da qual faz parte a portuguesa Jéssica Silva.

O Lyon, campeão europeu feminino nas últimas cinco épocas e com mais dois títulos conquistados em 2010/11 e 2011/12, num total de sete, está em vantagem na eliminatória, depois de ter vencido fora por 1-0.

Nos outros jogos dos 'quartos', o Manchester City recebe o Barcelona com uma desvantagem de 3-0, e o Wolfsburgo o Chelsea, depois de também ter perdido por 2-1, ambos na quarta-feira, enquanto as suecas do Rosengard jogam na quinta-feira com o Bayern Munique, com vantagem de 3-0 para as alemãs.

