Tagliafico deixa Ajax e reforça Lyon

O internacional argentino Nicolás Tagliafico é reforço do Lyon, num contrato de três épocas, com o Ajax a receber 4,2 milhões de euros pela transferência, informou este sábado o clube francês.

"O Olympique Lyonnais tem a satisfação de comunicar a assinatura com o defesa internacional argentino do Ajax, Nicolás Tagliafico, por três épocas, até 30 de junho de 2025. O montante da transferência chega aos 4,2 milhões de euros", refere o clube.

Tagliafico, de 29 anos, conta com 40 internacionalizações na seleção argentina e estava no Ajax desde janeiro de 2018, então proveniente do Independiente.

O lateral esquerdo iniciou a carreira no Banfield, clube a que chegou ainda júnior, e jogou ainda nos espanhóis do Real Múrcia, por empréstimo, em 2012/13.