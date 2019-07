O futebolista brasileiro Thiago Mendes deixa o Lille para reforçar o Lyon, numa transferência que, segundo a imprensa, deverá rondar os 25 milhões de euros.O médio, de 27 anos, estava no Lille há duas épocas, nas quais realizou 72 jogos e marcou quatro golos.A contratação de Thiago Mendes é a segunda do Lyon, uma semana depois de ter sido anunciada a chegada de Jean-Lucas, médio de 21 anos, contratado ao Flamengo e que estava emprestado ao Santos.O Lyon, que não é campeão desde 2007/08, terminou o último campeonato em terceiro lugar, atrás do bicampeão Paris Saint-Germain e do Lille.