«Uma tragédia para o futebol»: Fabio Grosso reage ao ataque de que foi vítima antes do Marselha-Lyon

O treinador italiano do Lyon, Fabio Grosso, que sofreu ferimentos na cabeça após um ataque ao autocarro da equipa antes da visita ao Marselha, para a Liga francesa, diz que este incidente foi "uma tragédia para o futebol".

"O que aconteceu na noite de domingo podia ter sido uma tragédia, e foi uma tragédia, certamente, para esta modalidade e todos os que a amam", escreveu o técnico, na rede social Instagram.

O treinador de 45 anos sofreu ferimentos na cabeça, sobretudo num dos olhos, quando os autocarros de equipa e adeptos foram atacados, quebrando-se alguns vidros, a caminho do Estádio Vélodrome, em Marselha, onde se disputaria o encontro da Liga francesa, que foi adiado.

Na mesma publicação, Grosso agradece o apoio e deixa uma mensagem de esperança. "Espero, com todo o coração, que possa ser uma lição para o nosso futuro", declarou.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que "não há absolutamente nenhum lugar para a violência no futebol", numa mensagem publicada no Instagram, após os incidentes ocorridos à margem do jogo.

Grosso foi ferido pela queda de estilhaços de vidro e necessitou de tratamento médico, bem como o seu adjunto Raffaele Longo, na sequência dos ataques aos autocarros a caminho do estádio, que provocaram ainda ferimentos em cinco polícias.

O presidente do Lyon, John Textor, clube no qual alinham os jogadores portugueses Anthony Lopes e Diego Moreira, expressou "profunda raiva" pelo incidente e o homólogo do Marselha, Pablo Longoria, também condenou o que apelidou de atos "completamente inadmissíveis".