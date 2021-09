Acidente de viação após Marselha-Angers causa um morto e oito feridos

Um acidente com um minibus, no qual seguiam nove adeptos do Marselha, resultou na morte de um jovem de 23 anos e oito feridos ligeiros. Os apoiantes regressavam a casa na madrugada desta quinta-feira após terem viajado até Angers para ver a partida que opôs as duas equipas da Ligue 1.





Segundo o jornal francês ‘La Nouvelle République’, o acidente ocorreu em Mareuil-sur-Cher, na região de Loir-et-Cher, por volta da 1H30 locais. O condutor da viatura onde circulavam nove adeptos do Marselha acabou por falecer e os restantes passageiros ficaram feridos, tendo sido transportados para o hospital.As circunstâncias da tragédia ainda não são conhecidas, tendo sido aberta uma investigação sobre o caso. Para o local do acidente foram mobilizadas dez ambulâncias e 43 bombeiros, demonstrando assim a gravidade do sucedido.O emblema de Marselha publicou um comunicado no site oficial do clube, no qual apresentou as condolências à família do jovem. O clube informou ainda que o presidente da equipa francesa, Pablo Longoria, irá deslocar-se ao hospital para visitar os restantes passageiros feridos.