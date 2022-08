Alexis Sánchez assina pelo Marselha

O futebolista chileno Alexis Sánchez, que já representou FC Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão, assinou oficialmente por uma temporada com o Marselha, anunciou esta quarta-feira o clube francês.

"Livre de qualquer contrato, o atacante chileno com 143 internacionalizações e 17 troféus na sua carreira assinou contrato após ter passado, com sucesso, nos exames médicos", refere em comunicado o clube francês.

Alexis Sánchez, que terminou contrato com os italianos do Inter de Milão, chegou na terça-feira à noite ao aeroporto de Marselha-Provence, onde era aguardado por várias centenas de adeptos, que o esperaram várias horas em ambiente animado.

O 'menino prodígio', agora com 33 anos, chegou à Europa em 2008, para a Udinese, mas foi no FC Barcelona, entre 2011 e 2014, que brilhou, com 47 golos, e, depois, no Arsenal, de 2014 a 2017, numa passagem coroada com 80 golos.

Sánchez teve uma passagem modesta pelo Manchester United, entre 2017 e 2019, e foi no Inter de Milão que relançou a carreira, ao desempenhar o papel de primeiro suplente ofensivo, com notório peso nas estatísticas do clube.