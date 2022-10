Alexis Sánchez: «O penálti mudou muita coisa»

Alexis Sánchez, marcador de um dos dois golos no triunfo () do Marselha na deslocação a Alvalade, assumiu que o penálti cometido por Ricardo Esgaio ainda antes dos primeiros 20 minutos acabou por mudar o rumo dos acontecimentos, dificultando a tarefa dos leões para o jogo."Começámos bem. O penálti mudou muita coisa e tentámos outro golo. Com mais um jogador, na Champions, é muito difícil. Há que aproveitar bem e soubemos fazê-lo. Na Champions perdes um jogador e tens de estar concentrado nos 90 minutos. Tem de ser assim", afirmou, em declarações à ELEVEN.Sobre o grupo, o avançado chileno fez questão de sublinhar que "está tudo em aberto". "Está tudo em aberto no grupo. Temos um jogo em casa e outro fora e temos de estar concentrados. Apresentar a mentalidade certa!", terminou.