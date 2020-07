Algarve acolhe Marselha de André Villas-Boas 

A equipa do Marselha, orientada pelo treinador português André Villas-Boas, irá estagiar no Algarve no próximo mês de julho e tem aprazado para o dia 11 daquele mês um jogo de treino com o Lusitano de Vila Real de Santo António.





O ensaio terá como palco o estádio municipal de Vila Real de Santo António, sem a presença de público, e os jogadores do Lusitano serão previamente sujeitos a testes ao Covid-19.O Lusitano ocupava o último lugar na 1ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, sem qualquer vitória, quando a competição foi interrompida devido à pandemia do coronavírus e não desceu devido ao alargamento do campeonato na próxima época.Henrique Marques, filho de José Henrique (antigo guarda-redes do Benfica), assumiu o comando técnico da equipa do Lusitano na época passada e vai continuar à frente do projeto em 2020/21.O Marselha foi segundo classificado no campeonato francês em 2019/20 e participará na Liga dos Campeões na próxima época.