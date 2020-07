Álvaro González: «Era muito importante que Villas-Boas continuasse à frente da equipa»

O futebolista espanhol Álvaro González, que assinou em definitivo com o Marselha até 2023, elogia o trabalho do treinador português André Villas Boas e diz estar ansioso por poder disputar a Liga dos Campeões.





"Para mim, era muito importante que André Villas-Boas continuasse à frente da equipa", admitiu o futebolista, de 29 anos, que chegou ao clube francês no ano passado, cedido pelo Villarreal.Álvaro González afirma também já pensar na próxima temporada, depois de esta época a Ligue 1 ter sido dada como terminada, após a suspensão da prova devido à pandemia do coronavírus. O Marselha ocupava o 2.º lugar do campeonato na altura, o que lhe permite garantir presença na Liga dos Campeões."Será a minha primeira vez na Champions. É um ano muito importante para o Marselha, que poderá voltar a disputar a Liga dos Campeões, depois de tantos anos", afirmou, apontando "o bom trabalho" conseguido na última época como caminho a seguir. "Tivemos uma ótima temporada. Merecemos jogar a Liga dos Campeões", disse.