Casa de Guendouzi assaltada durante jogo do Marselha: mulher do jogador estava no interior

O médio francês Matteo Guendouzi foi a mais recente vítima da onda de assaltos que desde há vários meses tem assolado a Europa do futebol. De acordo com a imprensa francesa, a casa do jogador do Marselha terá sido alvo dos amigos do alheio na quarta-feira à noite, precisamente no momento em que o futebolista de 24 anos atuava pela equipa francesa num particular diante do Bayer Leverkusen.Segundo o 'La Provence', o assalto terá ocorrido por volta das 22h30, quando um grupo de assaltantes entrou na casa do jogador, localizada em Cassis (a 30 quilómetros de Marselha), numa altura em que lá dentro estava a sua esposa Maëlle. A mulher do jogador ainda conseguiu afugentar os ladrões com a sua presença, ainda que estes tenham conseguido levar consigo um relógio Rolex avaliado em 180 mil euros antes de fugirem.Guendouzi, refira-se, terá sabido do assalto logo após o final da partida com o Bayer Leverkusen, quando um dirigente se aproximou dele para lhe dar a indesejada novidade. As imagens, que pode ver acima, mostram bem a reação de apreensão do jogador, especialmente pela presença da sua mulher em casa.