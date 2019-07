Defesa Álvaro González é o primeiro reforço de Villas-Boas no Marselha

O futebolista espanhol Álvaro González vai reforçar o Marselha, treinado por André Villas-Boas, por uma época, com opção de compra no final, informou esta sexta-feira o clube francês."Com 29 anos, Álvaro González Soberón é a primeira contratação do plantel profissional para a época 2019/20 e vestirá a camisola número 3", indicou o Marselha, na nota publicada na sua página oficial.O jogador chega ao Marselha cedido pelo Villarreal, clube a que chegou em 2016/17, proveniente do Espanyol. Álvaro González passou também pelo Saragoça e Racing Santander, pelo qual fez toda a formação.O Marselha, quinto classificado na Liga francesa na última época, contará em 2019/20 com o treinador português André Villas-Boas, que fez uma pausa na carreira depois de ter saído no final de 2017 dos chineses do Shanghai SIPG.