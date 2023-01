Entrada 'assassina' vale sete jogos de suspensão a Eric Bailly

O defesa central Eric Bailly foi suspenso pelas autoridades federativas francesas por sete partidas, na sequência da expulsão no encontro da Taça de França diante do Hyères, num lance no qual acertou em cheio com uma patada no peito de Almike Moussa N’Diaye, 'atirando' mesmo o seu adversário para a unidade de cuidados intensivos. Como já cumpriu dois jogos de castigo (de forma preventiva), Bailly tem mais cinco para cumprir, a começar já diante do Rennes, na sexta-feira.Confrontado com a suspensão, o técnico considerou a punição exagerada, mas mostrou-se resignado. "A punição é excessiva, ams a decisão está tomada e não há nada que possamos fazer. Temos recursos para jogar de forma diferente. Já fizemos dois jogos sem ele e amanhã vamos jogar outro. E depois só teremos mais quatro na mesma situação", declarou Igor Tudor, citado pelo 'L’Équipe'.Com estas cinco partidas de suspensão, Bailly vai apenas regressar aos relvados a 19 de fevereiro, para a visita ao reduto do Toulouse. Até lá falhará o já referido jogo diante do Rennes, mas também os complicados embates diante de Monaco (em casa, no dia 28), Nantes (fora, no dia 1 de fevereiro), Nice (em casa, a 4 de fevereiro) e ainda Clermont (fora, no dia 11).