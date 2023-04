Franceses revelam que treinador do Marselha expulsou Nuno Tavares de um treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'L'Équipe' revela que Nuno Tavares foi, nos últimos dias, expulso de um treino do Marselha por Igor Tudor, o treinador da equipa.Segundo a mesma fonte, o técnico croata considerou que o lateral português não se estava a "esforçar o suficiente" e dirigiu-se ao jogador, dando-lhe ordem de saída. O jornal francês acrescenta ainda que Jonathan Clauss foi outro dos visados por Tudor."No meu futebol, há algo a ter em conta. Tens de correr. E se não corres... Se vejo um jogador que não corre nos treinos, digo-lhe uma vez, digo-lhe duas e à terceira tenho de intervir. Ao longo do treino, exijo o máximo aos jogadores e eles compreendem isso. Mas se querem dias de descanso, também posso dar. Nós brincamos e rimos todos juntos, mas trabalho é trabalho", disse o treinador, recentemente, em entrevista ao 'L'Équipe'.Nuno Tavares, de 23 anos, está emprestado ao Marselha até final da presente temporada. O jogador, ex-Benfica, tem contrato com o Arsenal até 2025.