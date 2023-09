Gennaro Gattuso é o novo treinador do Marselha. O emblema francês anunciou esta quarta-feira nas redes sociais a chegada do técnico italiano, de 45 anos, que sucede a Marcelino Toral. O antigo internacional transalpino, que já orientou Sion, Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan, Nápoles e Valencia, assina até ao final da temporada, com mais uma de opção.O clube do avançado português Vitinha não vive um bom momento na presente época, tendo sido eliminado na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em casa, pelos gregos do Panathinaikos. A disputar a fase de grupos da Liga Europa, encontra-se neste momento numa modesta 8ª posição da Ligue 1 à 6ª jornada, com 9 pontos, a 2 do rival PSG e a 4 do líder Brest.