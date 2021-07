Gerson sobre Jorge Jesus: «Foi quem me devolveu a felicidade de jogar futebol»

Gerson, antigo jogador do Flamengo que neste mercado de transferências mudou-se para o Marselha, falou da importância que Jorge Jesus teve na sua carreira, aquando da passagem do técnico português - que hoje treina o Benfica - no futebol brasileiro.





"Foi quem me devolveu a felicidade de jogar futebol, deu-me oportunidade de mais uma vez de jogar futebol. Foi ele que me resgatou. Só tenho a agradecer a ele e a todo o staff. Fiz grandes amigos ali. Torço por ele. Onde ele estiver, torço para que dê tudo certo", começou por dizer, em declarações à BTV, após o empate (1-1) entre as duas equipas, no Estádio da Luz."Já sabíamos. Eu conhecendo ele [Jorge Jesus], sei que gosta de ir na pressão. Conseguimos sair algumas vezes. Foi um jogo-treino muito importante", terminou.