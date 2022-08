Governo francês proíbe adeptos do Marselha de acompanhar equipa a Nice

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo francês aprovou um despacho que proíbe a presença de adeptos do Marselha nas visitas do clube ao Nice, grande rival dos marselheses no futebol francês, para evitar novos episódios de violência como em 2021.

O adversário do Sporting na Liga dos Campeões visita o Nice no domingo, um ano depois de uma invasão de campo pelos adeptos da casa, depois de um jogador dos marselheses devolver uma garrafa de água que lhe foi arremessada desde a bancada.

Os tumultos estenderam-se aos plantéis das duas formações, que trocaram agressões, e também aos membros das equipas técnicas. De acordo com a norma publicada, o objetivo é evitar "sérios riscos à segurança de pessoas e bens".

A feroz rivalidade entre a massa adepta dos dois clubes, sustenta o executivo, alimenta a possibilidade de "conduta violenta" ocorrer.