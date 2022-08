Marselha anuncia princípio de acordo com Alexis Sánchez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marselha tem um princípio de acordo com o chileno Alexis Sánchez, que estava sem clube desde que rescindiu com o Inter Milão, anunciou o emblema francês, em que alinha o português Nuno Tavares.

No seu site oficial, o Marselha anunciou a chegada do avançado de 33 anos e explicou que formalização do acordo está apenas pendente da realização dos habituais exames médicos.

Sánchez vai viver a sua primeira experiência no futebol francês, depois de já ter passado por Itália, Inglaterra e Espanha.

Antes de chegar ao Inter, clube em que atuou durante três temporadas, o internacional chileno vestiu as camisolas do Manchester United, Arsenal, FC Barcelona e Udinese.

O avançado, 149 vezes internacional pelo Chile, iniciou a sua carreira no Cobreloà, tendo depois passado por Colo Colo e River Plate antes de rumar à Europa.