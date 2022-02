Marselha perde em Lyon e falha assalto ao segundo lugar

O Lyon recebeu e bateu, esta noite, o Marselha por 2-1, num jogo que os marselheses precisavam da vitória para subir à segunda posição. O jogo, referente à 14ª jornada, tinha sido abandonado em novembro, depois de Payet ter sido atingido com uma garrafa arremessada das bancadas No reecontro, à porta fechada, os visitantes até saíram para o intervalo em vantagem, graças a um golo de Guendouzi, mas tentos de Shaqiri e Dembele deram o triunfo aos homens de Peter Bosz.O Marselha segue na terceira posição, com 40 pontos, a 13 do líder Paris Saint-Germain e a 2 do Nice. Já o Lyon, depois de um mau arranque de temporada, é agora 7º com 34 pontos, os mesmos de Rennes e Montpellier, e está na luta pelos lugares europeus.