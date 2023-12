Marselha pondera emprestar Vitinha

Ainda sem convencer em França, Vitinha pode deixar o Marselha no mercado de inverno, segundo adianta o 'L’Équipe'. De acordo com o diário gaulês, o avançado português é um de dois jogadores que o Marselha tenciona ceder na próxima janela de mercado (a par de Ismaïla Sarr), num movimento que terá essencialmente que ver também com a necessidade de baixar a folha salarial. De acordo com o mesmo jornal, a ideia do Marselha é ceder ambos os jogadores com opções de compra incluídas nos acordos.Também na porta de saída estão o marroquino Azzedine Ounahi e o argentino Leonardo Balerdi. Já Iliman Ndiaye é pretendido pelo Everton, mas a sua vontade é continuar em França.