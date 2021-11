Marselha punido com um jogo à porta fechada na liga francesa

O Marselha foi punido com um jogo à porta fechada devido a problemas com os seus adeptos no encontro em outubro com o Paris Saint-Germain, da Ligue 1, divulgou esta quinta-feira a Liga Francesa (LFP).

Nessa partida da 11.ª jornada da prova, disputada a 24 de outubro e que terminou empatada a zero, vários adeptos ligados ao Marselha tentaram entrar à força no Estádio Vélodrome já quando a partida estava a decorrer e as portas já estavam encerradas.

Dentro do recinto, vários objetos foram lançados para o relvado e um adepto chegou mesmo a invadir o campo para impedir uma jogada do argentino Lionel Messi, avançado do PSG.

Em reunião da sua comissão disciplinar, a LFP aplicou ao Marselha um jogo à porta fechada, mas optou por não castigar o clube do sul de França com a perda de pontos, possibilidade que chegou a ser considerada.

Esta temporada, o Marselha, atual quarto classificado do campeonato, tem sido recorrente em incidentes com os seus adeptos, algo que já tinha sucedido em encontros com o Nice, a 22 de agosto, e com o Angers, a 22 de setembro.

No encontro da Liga Europa com os turcos do Galatasaray, no Estádio Vélodrome, também ocorreram problemas com os adeptos.