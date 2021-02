Marselha sondou Palmeiras por causa de Abel Ferreira

A imprensa francesa adiantou hoje o interesse do Marselha em Abel Ferreira. Record confirmou que, ontem, houve uma abordagem do clube francês ao Palmeiras - a comitiva estava a viajar para o Qatar, onde vai disputar o Mundial de Clubes, mas o presidente do Verdão encontra-se no Brasil. Maurício Galiotte, líder do Palmeiras, respondeu que não pretende negociar, sendo que Abel Ferreira tem uma cláusula de rescisão de 1 milhão de euros.





#OM partono i sondaggi per il dopo #VillasBoas. Uno dei nomi graditi è quello di Abel Ferreira (non l’unico), fresco vittoria nella #Libertadores con il #Palmeiras e legato ai brasiliani da una clausola molto bassa (1M). #transfers @tvdellosport #AbelFerreira — Gianluigi Longari (@Glongari) February 3, 2021

O Marselha ficou sem treinador depois da saída de André Villas-Boas.