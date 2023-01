Marselha vai 'convidar' Nuno Tavares a fazer "doação generosa" para a caixa das multas do clube

Após o encontro diante do Montpellier, Igor Tudor disse que Nuno Tavares seria alvo de uma "bela multa" por causa da expulsão de que foi alvo nessa partida, provavelmente por não se lembrar que em França esse tipo de prática é proibida por lei. Ora, segundo a RMC Sport, o clube liderado por Pablo Longoria não quer deixar a situação passar sem punição e prepara-se para 'convidar' o lateral português a pagar de uma outra forma.De acordo com a referida publicação, será pedido a Nuno Tavares para "contribuir de forma generosa" para a caixa das multas - habitualmente recheada por conta dos atrasos em treinos -, que no final da temporada será utilizada para pagar o habitual jantar entre o plantel. O que sobrar, escreve a RMC Sport, será ainda doado para fundação do clube.