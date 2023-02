Nuno Tavares revela futuro

Cedido pelo Arsenal ao Marselha até final da temporada, Nuno Tavares tem dado boa conta de si no conjunto francês, mas o cenário de continuidade na Ligue 1 parece bastante complicado. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o defesa esquerdo português abordou o tema e assumiu que no final da temporada vai voltar a Londres."Todos sabem que tenho dois anos de contrato com o Arsenal. Vamos acabar a época... Estou aqui até final da temporada para lutar pelos objetivos do Marselha. Não posso dizer muito mais. Sinto-me bem aqui, com estes jogadores, com este treinador. Damo-nos muito bem. No final da época regressarei ao Arsenal. Não posso dizer muito mais", assumiu o defesa, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paris SG.