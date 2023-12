O golo e a assistência de Vitinha na vitória do Marselha sobre o Lyon

?? Marseill 1-0 Lyon, Vitinha pic.twitter.com/wcMw1qiTSQ — Follow @GoalSpotHD live streams (@BFyall59992) December 6, 2023

Vitinha foi uma das grandes figuras do Marselha no triunfo desta quarta-feira () frente ao Lyon, a contar para a 10.ª jornada do campeonato francês. O avançado português, que cumpre a segunda temporada ao serviço do emblema de Marselha, apontou um golo e ainda assistiu Pierre-Emerick Aubameyang para um dos outros dois golos da equipa, lances que poderá assistir abaixo.











A assistência de Vitinha (3-0):