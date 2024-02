Oficial: Gattuso despedido do Marselha

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

O Marselha anunciou esta terça-feira a saída de Gennaro Gattuso do comando técnico do clube. O treinador italiano não resistiu aos últimos resultados – a equipa não vence há 7 jogos –, deixando o emblema francês na 9.ª posição da Ligue 1."O Marselha anuncia o fim da sua colaboração com Gennaro Gattuso. O Marselha agradece a Gennaro e a toda a equipa técnica o empenho e o profissionalismo que demonstraram diariamente e deseja-lhes as maiores felicidades para o futuro", escreveu o emblema francês em comunicado.Recorde-se que Gattuso assumiu o comando técnico do Marselha em setembro, tendo alcançado 9 vitórias em 24 jogos.