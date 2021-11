Payet apresenta queixa após agressão: «Tenho medo de marcar cantos nos jogos fora...»

Dimitri Payet apresentou esta segunda-feira queixa às autoridades após ter sido atingido por uma garrafa, durante o Lyon-Marselha, em encontro da 14.ª jornada da Ligue 1 que acabou suspenso.





O incidente deu-se logo ao quarto minuto de jogo, quando o extremo francês do Marselha se preparava para executar um pontapé de canto e foi agredido. Esta segunda-feira, o 'L'Équipe' revela o teor da queixa apresentada por Payet, que terá invocado "violência intencional agravada"."O jogo tinha acabado de começar. Fui atingido por uma garrafa de água de plástico, cheia, junto à orelha esquerda. Fiquei atordoado. Não sei de onde veio a garrafa, não vi quem a atirou. Fiquei vários minutos no chão e a dor era intensa", começou por contar o internacional francês, de 34 anos, a dois agentes da polícia que se deslocaram ao centro de treinos do Marselha. "Só quando voltei para o balneário percebi o que tinha acontecido. Fiquei em choque, sozinho, deitado numa mesa. Não me senti capaz de retomar o jogo. Agora tenho medo de marcar cantos quando jogar fora de casa", acrescentou Payet.

Segundo o 'Le Parisien', o presumível agressor de Payet, que foi detido pouco depois do incidente, será presente a tribunal na manhã de terça-feira, estando acusado do crime de "violência no interior de recinto desportivo".