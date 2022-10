Presidente do Marselha nega interesse em Ronaldo: «Estamos mais focados em jogadores de equipa»

O futuro de Cristiano Ronaldo no Manchester United volta a estar em dúvida, depois do mais recente episódio no jogo com o Tottenham que levou mesmo os red devils a afastar o português . Algo que, naturalmente, acabou por recolocar o avançado luso no topo da lista de rumores, com o Marselha a ser uma das equipas apontadas para recebê-lo. Contudo, ao que parece, a ideia dos franceses é outra, como confessou o presidente do clube esta sexta-feira."O futebol é muito claro. Fazes aquilo que podes com os meios que tens, com equilíbrio financeiro. Tens de fazer tudo para ter resultados, para melhorar a equipa, mas mantendo a estabilidade financeira. Isso é algo importante nesta altura. Temos de manter essa sustentabilidade. Estamos bem longe de ideias como essa, de contratar grandes estrelas. Estamos mais focados em jogadores de equipa, que colocam em campo exibições individuais para servir a equipa. Temos um projeto onde todos têm de trabalhar para o coletivo", declarou Pablo Longoria, à RMC Sport.