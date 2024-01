Presidente do Marselha sobre Vitinha: «Estamos em conversações com o Génova»

Pablo Longoria, presidente do Marselha, afirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa que o emblema francês está em negociações com o Génova para a transferência de Vitinha.



"É difícil impor-se no Marselha quando se é avançado. É verdade que estamos a falar com o Génova, há conversações em curso. Também há outros clubes interessados. Com o Génova, há uma série de situações a resolver que podem tornar a situação interessante para nós. É por isso que abrimos a porta a todo o tipo de conversações com o Génova", afirmou Pablo Longoria, citado pela 'RMC'.



Recorde-se que Vitinha chegou a Marselha em janeiro de 2023, mas que nunca se conseguiu afirmar no clube da Ligue 1.