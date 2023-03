Treinador do Marselha e o momento de Vitinha: «Este campeonato é muito diferente do português»

Igor Tudor comentou o desempenho de Vitinha com a camisola do Marselha, clube para o qual o ex-Sp. Braga se transferiu em janeiro último por 32 milhões de euros."Este é um campeonato muito diferente do português. Vitinha é um finalizador, um jogador que trabalha na área, um avançado", começou por referir o técnico do Marselha, ao L'Équipe, apontado depois uma solução: "Vamos tentar colocar Alexis Sánchez atrás deles em alguns jogos para ver se resulta."Recorde-se que o internacional sub-21 por Portugal foi titular logo na estreia pelo clube francês, mas saiu ao intervalo desse encontro com o Nice e desde então não voltou a ser lançado de início. Soma até ao momento cinco jogos pelos franceses, sem qualquer golo apontado.