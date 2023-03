Treinador do Marselha elogia Nuno Tavares: «Poderia jogar no Real Madrid, Barcelona ou Man. City»

Igor Tudor, treinador do Marselha, deixou elogios a Nuno Tavares, apontando mesmo o lateral-esquerdo português a alguns dos maiores clubes do futebol europeu."Ele ainda é um jogador jovem, tem uma capacidade física fantástica e umas pernas extraordinárias. Poderia jogar no Real Madrid, Barcelona ou Man. City", começou por referir o técnico do emblema francês, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta sexta-feira com o Montpellier."Ele tem ainda que crescer e progredir, conversamos muito com ele. Tem sido muito importante para nós nesta temporada. Tem marcado vários golos, o que não é habitual na posição dele. O importante é como terminamos a época. Ele pode mudar as coisas quando está em boa forma", assegurou.