Tudor diz que Nuno Tavares "perdeu a cabeça" frente ao Montpellier: «Vai receber uma bela multa»

Nuno Tavares foi do céu ao inferno durante a partida entre Montpellier e o Marselha, que decorreu na noite desta segunda-feira para o campeonato francês. Depois de marcar na goleada imposta pelo Marselha ao Toulouse na última quinta-feira (6-1), o lateral-esquerdo português voltou a fazer o gosto ao pé esta noite, um golo que foi importante para um novo triunfo da equipa, desta feita por 2-1.

Contudo, o ex-jogador do Benfica acabou por ter uma atitude completamente disparatada já nos minutos finais do encontro, pontapeando o defesa Arnaud Souquet aos 87 minutos. O árbitro contou com a intervenção do VAR e mostrou o cartão vermelho direto ao internacional sub-21 português, que quando se dirigia para fora das quatro linhas indicou, com as mãos, o marcador virado para os adeptos do Montpellier, uma atitude que o treinador do Marselha comentou no final do jogo. "Ele perdeu a cabeça, vai receber uma bela multa. São coisas que acontecem, claro. Vai aprender uma lição para o futuro", atirou Igor Tudor, em declarações aos microfones da 'Prime Video Sport France'.