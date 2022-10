Tudor sem dúvidas sobre o valor do Sporting: «Vão acabar nos dois primeiros lugares»

O treinador do Marselha, Tudor, considera o Sporting uma equipa "bem organizada" e garante que o sexto lugar que ocupa na tabela classificativa da Liga Bwin não traduz o valor da equipa. "No final do campeonato vão estar num dos dois primeiros lugares, esta posição não é real", afirmou o croata aos jornalistas na antevisão do jogo, onde também destacou o equilíbrio do grupo D da Champions: "São três finais para todos e nós queremos conquistar os três pontos. É um jogo importante e todas as equipas acreditam".Garantindo que já esqueceu a derrota registada no passado sábado frente Ajaccio (1-2), que considerou um "sonho mau", o responsável técnico ainda desvalorizou a irritação que mostrou no início da partida da semana passada. "Teve a ver com que se passou. Como não haverá atrasos a situação não se vai repetir", afirmou.