Villas-Boas admite sair do Marselha: «Estou à disposição da direção»

A má fase do Marselha parece sem fim à vista. A equipa de André Villas-Boas tinha ontem uma excelente oportunidade para regressar às vitórias mas a receção ao Lens, num jogo em atraso da 9ª jornada, redundou em mais uma desilusão. Um golo solitário de Banza ditou a terceira derrota seguida (as últimas duas em casa) do técnico português, que só venceu um dos derradeiros oito encontros. Desta forma, os marselheses seguem em 6º lugar, a 10 pontos do líder, embora com um jogo a menos.

No final da partida, AVB reconheceu que o Lens foi melhor. "Eles merecem a vitória. Teremos outras oportunidades para conquistar pontos. Hoje não tenho nada a dizer sobre o espírito da equipa. Acho que os rapazes deram tudo. Mas, infelizmente, não jogámos bem e desperdiçámos ocasiões de golo", frisou, admitindo o incómodo com a série de derrotas:





"Quanto à minha situação, estou à disposição da direção. Não estou aqui para lhes criar problemas. Se decidirem que não estou à altura ao nível dos resultados, será hora de ir embora. Se houver necessidade de mudança, estou à disposição."