Villas-Boas anseia pela chegada de Milik

André Villas-Boas sente que a chegada de um homem-golo pode ser crucial para o ‘seu’ Marselha subir de rendimento, talvez por isso anseie tanto por Milik, avançado polaco do Nápoles que a turma francesa está a negociar. A transação deverá consumar-se por mais de 10 milhões de euros, oito à cabeça e o restante mediante objetivos, e ao que parece é mesmo esse montante adicional que está a dificultar o negócio. O técnico português admite mesmo que tudo fique concluído apenas no fecho do mercado de inverno.

“Não sei se existe a possibilidade de concluir a transferência nos próximos dias, porque é uma operação complicada. Vamos continuar a trabalhar em outros processos. Isto pode durar até ao final da janela de transferências”, disse André Villas-Boas, na antevisão do jogo de amanhã com o Lens, demonstrando ainda preocupação com a falta de golos de Benedetto, que soma quatro tentos em 24 jogos. “Falha demasiados golos à frente do guarda-redes, mas continua sempre à procura da sua melhor forma e eu vou ajudá-lo nesse sentido.”

Técnico terá feito ultimato

De acordo com a RMC Sport, Villas-Boas sentiu-se traído pela equipa após a surpreendente derrota (1-2) frente ao Nimes e terá mesmo ameaçado colocar o lugar à disposição.