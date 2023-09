Vitinha eleito melhor jogador do mês no Marselha: «Vou continuar a fazer a mesma coisa»

´



Auteur de 2?? réalisations sur le mois écoulé, il est VOTRE #OlympienDuMoisPUMA d’août pic.twitter.com/y6jvgVlTmB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 4, 2023

Vitinha foi eleito o melhor jogador do mês de agosto no Marselha, depois de ter marcadoem que já participou esta época."Estou muito contente. Vou continuar a fazer a mesma coisa. Trabalhar muito, continuar a jogar bem e marcar golos. A equipa também está a trabalhar arduamente para ganhar jogos e continuar a progredir. Não tenho um golo preferido. Apenas prefiro marcar golos: é verdade que um pode ser mais bonito do que outro, mas, no final, continua a ser um golo e isso é o mais importante. Gostaria de dizer um grande obrigado aos adeptos: desde que cheguei a Marselha, apoiaram-me sempre e estou muito feliz", disse em declarações aos meios oficiais do clube.Recorde-se que as boas exibições e os golos de Vitinha no Sp. Braga despertaram o interesse do Marselha, que o contratou em janeiro por 32 milhões de euros.