Vitinha fez a estreia a marcar pelo Marselha com golo ao Troyes: veja o momento

Vitinha, avançado contratado pelo Marselha ao Sp. Braga no último mercado de inverno, estreou-se este domingo a marcar pela formação francesa. O internacional sub-21 português aproveitou uma bola 'perdida' na área adversária, rodou sobre o rival direto e atirou com força de pé direito para o fundo das redes do Troyes.