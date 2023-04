Vitinha lembra saída do Sp. Braga em lágrimas: «Foi difícil, sou muito apegado à minha família»

No último dia do mercado de inverno, o Marselha pagou 32 milhões de euros ao Sp. Braga para contratar Vitinha. O avançado não teve o melhor início no clube francês mas já se sente mais confiante - estreou-se a marcar com um bis na vitória por 3-1 contra o Troyes - apesar de reconhecer as dificuldades."Tem sido difícil, sou muito ligado à minha família e amigos. Sei que se trata de crescer, mas estar afastado deles é o que mais me dói. É difícil, mas é para o meu próprio bem, para o bem da minha família. Vou fazer este esforço para crescer como jogador e para que todas as pessoas de quem gosto se orgulhem de mim", disse uma entrevista ao canal de televisão francês 'Canal+', em lágrimas, ao lembrar a saída do Sp. Braga.Vitinha explica o que sentiu com a mudança para França: "Estava a jogar a maioria dos jogos como titular [no Sp. Braga], mas chegar a Marselha e ficar no banco fez-me muito bem porque cresci. Foi uma decisão do treinador. Eu ainda não estava pronto. Agradeço-lhe por me gerir desta forma. Tenho de trabalhar para mostrar que estou pronto para jogar. Sabia que ia ter dificuldades, os defesas em França são muito fortes fisicamente. Não estava preparado para um jogo tão intenso."Relativamente ao jogo em que bisou, considerou: "Fiquei muito feliz por ter os meus colegas a celebrar desta forma. É um momento que vai ficar comigo para o resto da vida, foi muito especial".