Vitinha pronto para sorrir mais

Com um golo e uma assistência no triunfo sobre o Lyon, na quarta-feira, Vitinha começa assumir protagonismo no Marselha. E, ontem, o avançado português destacou o facto de a parceria com Aubameyang estar a funcionar bem.





"Estamos a trabalhar para isso. Este é talvez um dos nossos melhores momentos. Estamos prontos para jogar juntos", afirmou o ex-Sp. Braga, salientando a importância das palavras de Gennaro Gattuso, que tinha pedido ao português para sorrir mais. "O treinador falou comigo sobre isso. Nem sempre é fácil continuar a sorrir. Às vezes nem tudo corre como queríamos. O treinador percebeu. Posso ter ficado um pouco triste. Mas as pessoas ajudaram-me", admitiu Vitinha.

Numa ronda que abriu ontem com o Montpellier-Lens, o Marselha joga amanhã em Lorien t e não poderá contar com o apoio dos seus adeptos, pois é um dos clubes proibidos de o fazer devido ao receio de violência, tal como no caso do Nantes, que visita hoje o líder PSG.