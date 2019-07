Adrien Silva: «Nunca esquecerei o que o Monaco fez por mim»

Adrien Silva não quer regressar ao Leicester. O médio internacional português está de volta ao emblema inglês depois de terminado o empréstimo ao Monaco, mas não pretende continuar a alinhar pelos foxes. Em declarações à 'France Football', o antigo jogador do Sporting revelou que, apesar de ainda não ter qualquer proposta, a sua "prioridade" é continuar no emblema do principado."Sim, é a minha prioridade. Tenho de estar grato às pessoas que me estenderam a mão. Nunca esquecerei o que o Monaco fez por mim. Todos sabem que eu e o [Leonardo] Jardim gostamos de trabalhar juntos. Ele aprecia as minhas qualidades, eu aprecio as dele, agora falta saber o que vai acontecer no meu futuro! Só isso pode desbloquear as coisas", afirmou o médio de 30 anos.Sem ser opção no Leicester - realizou apenas 13 partidas em 2017/18 -, Adrien revelou que passou dificuldades em adaptar-se à cidade e à realidade que encontrou quando chegou a Inglaterra. "Foi uma experiência que eu não gostei. Por isso, juntamente com o clube, decidimos procurar uma solução para ambas as partes. Logo de início, não começou bem (não jogou durante seis meses porque a transferência do Sporting para o Leicester foi registada 14 segundos depois do fecho do mercado), foi uma experiência muito difícil em termos de estabilidade emocional. Eu sempre quis jogar na Premier League e consegui fazê-lo. Agora, a minha prioiridade é estar bem e ser feliz e, para isso, preciso de estar no campo", revelou.Ao serviço do Monaco, na última metade da temporada, Adrien Silva realizou um total de 15 partidas, tendo sido uma das peças fundamentais de Leonardo Jardim para a permanência do emblema francês da Ligue 1.