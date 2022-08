Ex-FC Porto emprestado pelo Chelsea ao Monaco

O Monaco anunciou esta quarta-feira a aquisição do francês Malang Sarr, de 23 anos, ex-FC Porto, por empréstimo dos ingleses do Chelsea, num acordo que prevê uma cláusula de opção de compra.

A formação monegasca procura prevenir uma eventual saída de um dos centrais, sobretudo Guillermo Maripan ou Benoit Badiashile, o primeiro cobiçado por alguns clubes italianos, entre eles o Inter Milão, e o segundo em Inglaterra, por Manchester United e Newcastle, e em Espanha, pelo Sevilha.

Malang Sarr, central esquerdino, foi lançado por Lucien Favre aos 17 anos na equipa principal do Nice, em 14 de agosto de 2016, frente ao Rennes, tendo marcado o golo da vitória para a sua equipa.

Após 102 jogos ao serviço do Nice, Sarr ficou livre e assinou pelo Chelsea um contrato por cinco épocas, no final de agosto 2020, tendo sido logo emprestado ao FC Porto, ao serviço do qual jogaria na Liga dos Campeões.

Regressou ao Chelsea na época passada, pelo qual disputou 21 jogos, incluindo a final do Mundial de clubes, em 12 de fevereiro, que venceu (2-1) frente ao Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, detentor da Taça Libertadores.

"O seu perfil técnico e versatilidade trazem novas soluções para nosso setor defensivo", disse o diretor desportivo do Monaco, Paul Mitchell, em declarações ao site do clube.

De acordo com fontes ligadas ao clube, citadas pela imprensa gaulesa, o Monaco vai pagar ao Chelsea 750 mil euros pelo empréstimo de um ano e a cláusula de opção de compra ascende a 12 milhões de euros.

Sarr é a quarta contratação da equipa do Principado neste Verão, depois do atacante japonês Takumi Minamino, por quem o Liverpool recebeu 15 milhões de euros, do avançado suíço Breel Embolo, proveniente do Borussia Moenchenglabach, que custou 12,5 milhões, e do guarda-redes Thomas Didillon, emprestado pelo Cercle Brugge.