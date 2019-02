Gelson e Adrien apresentados no Monaco

Gelson Martins e Adrien Silva foram apresentados oficialmente no Monaco, assim como Carlos Vinícius e Georges Nkoudou, na véspera da visita dos monegascos ao terreno do Montpellier para a 24.ª jornada do campeonato francês.O extremo de 23 anos que chega por empréstimo do Atlético Madrid menciona que está a adaptar-se bem à nova realidade. "Fui muito bem recebido pelos meus companheiros e pelo treinador que já conhecia. É por isso que a adaptação está a ser boa", referiu na conferência de imprensa.Enquanto, o médio de 29 anos cedido pelo Leicester ressalva o regresso a casa. "É um momento muito especial para mim, regressar ao país no qual nasci. É um grande orgulho poder jogar na Ligue 1 e vestir a camisola do Monaco", destacou.Já o avançado brasileiro, emprestado pelo Nápoles, que passou a primeira metade da temporada ao serviço do Rio Ave, demonstra humildade ao ser questionado sobre Radamel Falcão. "O Monaco é um grande clube. Ele é um excelente avançado e posso evoluir ao seu lado", salientou.Apesar de já se terem estreado com as cores do Principado no último encontro para a liga francesa, no qual o Monaco venceu o Toulouse por 2-1, apenas agora foram apresentados de forma oficial perante a imprensa gaulesa. Os internacionais portugueses ganham uma nova vida, nesta segunda parte da época, já que estavam a ser pouco utilizados nos seus clubes.Leonardo Jardim está focado na partida deste sábado e no que resta disputar no campeonato. O técnico português salienta que esta "foi uma boa semana", pois "é sempre bom trabalhar sobre vitórias", mas antevê dificuldades na visita ao reduto do Montpellier. "Respeitamos muito o adversário que tem a segunda melhor defesa do campeonato. Têm uma boa dinâmica e bons jogadores", elogiou e ainda acrescentou: "Temos de estar preparados para estes últimos 15 jogos e procurar amealhar o máximo de pontos possíveis."