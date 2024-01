Gelson Martins deixa Monaco e reforça Olympiacos

Gelson Martins vai ser reforço do Olympiacos. O contrato é válido por duas temporadas e meia. O Monaco fica com 10% passe.Na equipa do Principado desde 2018, altura em que chegou por empréstimo de uma temporada do Atlético Madrid - viria a assinar no final desse período um contrato de cinco anos com os franceses - Gelson Martins ainda não somou minutos esta temporada. A última vez que o fez foi a 26 de fevereiro de 2023. Nesse dia, entrou em campo para disputar os nove minutos finais do Monaco-Nice, partida a contar para a ronda 25 da Liga francesa que terminou com uma derrota dos monegascos por 3-0.Formado no Sporting, Gelson Martins conta no seu palmarés com uma Supertaça Cândido de Oliveira (2015), uma Taça da Liga portuguesa (2017/18) e ainda uma Supertaça Europeia (2018) pelo Atlético Madrid.