Gelson Martins sobre o Sporting: «Espero que de agora em diante seja sempre em grande»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gelson Martins leva quatro golos e duas assistências esta temporada pelo Monaco, números que fazem com que o extremo português da equipa do principado tenha o regresso à Seleção Nacional e ao lote de escolhidos por Fernando Santos como um dos seus principais objetivos, tal como assumiu esta sexta-feira, num excerto de uma entrevista à ELEVEN.

"Tenho sempre o sonho de estar na seleção, o sonho nunca vai morrer. Vou sempre lutar e fazer o máximo para lá estar. Vou lutar para isso e o meu sonho nunca vai morrer. Para voltar à seleção tenho de fazer o meu melhor aqui e de estar bem. É o que vou tentar fazer: dar 100 por cento para estar bem aqui, fazer números e marcar golos. Assim vai ser mais fácil regressar", começou por dizer o internacional português formado nas camadas jovens do Sporting, afirmando que "Portugal tem uma seleção muito forte, e é capaz de ganhar à Turquia e ao próximo adversário na final [do playoff]".





O extremo do Monaco comentou ainda o bom momento que o Sporting atravessa sob a batuta de Rúben Amorim, assumindo estar surpreendido pela qualidade do técnico. "Ruben Amorim surpreendeu-me muito, acho que é um grande treinador e a maneira como lida e motiva os jogadores é muito importante. Tem muito mérito no modo como eles jogam e como se dão bem. Tem estado muito bem, está a fazer um ano igual à época passada, o Sporting conseguiu manter a estabilidade que precisava e espero que de agora em diante seja sempre em grande", continuou o extremo português.

Gelson Martins assumiu ainda estar "contente" pela constante aposta que o Sporting tem vindo a fazer nos jogadores da formação, com a subida de vários atletas à equipa principal dos leões. "Estou contente, é o que o Sporting merece com a qualidade que tem. É uma das melhores academias do mundo. O Sporting só tem a crescer, de certeza que vão sair de lá muitos mais jogadores para outros grandes clubes europeus", concluiu.

Gelson Martins e o "sonho de voltar à Seleção": «Nunca vai morrer» Gelson Martins e o "sonho de voltar à Seleção": «Nunca vai morrer»