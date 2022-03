Maripán a Record sobre jogo com Sp. Braga: «Estamos bem, motivados e fortes»

Ricardo Horta está a um golo dos 100 com a camisola do Sp. Braga. "Era bom sinal se marcasse, era sinal que o Sp. Braga ia marcar, que é o que queremos", disse o avançado português. Do outro lado, Guillermo Maripán é um dos jogadores do Monaco que vai tentar impedir que os bracarenses festejem. É com o defesa-central quefala para uma antevisão do duelo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa."Tenho fé e convicção na minha equipa. Estamos bem, motivados e fortes. E com ambições claras. Sinto que vai correr bem. Vamos para ganhar e passar à próxima fase, porque queremos sempre lutar pelos lugares cimeiros no campeonato e a nível internacional", explica o chileno.Guillermo Maripán, de 27 anos, cumpre a terceira época no Monaco, depois de dois anos no Alavés. "É óptimo jogar aqui. Na minha opinião, o campeonato francês destaca-se por ser muito físico e rápido, portanto é necessário trabalhar e ter disciplina. Tinha vontade de jogar aqui, uma das principais Ligas. Além disso, é um campeonato muito competitivo, que tem ganho nome com grandes jogadores. Um dos meus objetivos era jogar competições internacionais e isso está a acontecer no Monaco. Estou satisfeito, mas acredito que ainda posso dar mais. Jogar no Monaco é um grande feito, logo tento o melhor para a equipa e para mim todos os dias ", acrescenta em declarações exclusivas.Maripán, que chegou a ser associado ao Benfica em 2020, foi eleito o melhor jogador chileno da época passada pelo Observatório do Futebol- ficou à frente de Arturo Vidal e Alexis Sánchez. O central acabou também por ser escolhido para o onze do ano da Ligue 1 na temporada 2020/21.