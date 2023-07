Monaco apresenta treinador austríaco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O austríaco Adi Hütter é o novo treinador do Monaco, tendo assinado um contrato de duas temporadas, anunciou esta terça-feira o clube da Ligue 1, no qual alinha o internacional português Gelson Martins.

Hütter, de 53 anos, esteve fora dos 'bancos' na última temporada, depois de ter deixado o comando dos alemães do Borussia Mönchengladbach no final da época 2021/22.

O técnico vai substituir no cargo o belga Philippe Clément, que levou os monegascos ao sexto lugar da última edição da Liga francesa.

Além do Borussia Mönchengladbach, Hütter conta ainda no currículo com passagens por Altach, Grodig, Salzburgo, Young Boys e Eintracht Frankfurt.