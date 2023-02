Monaco vence em Brest e é segundo provisoriamente na Ligue 1

O Mónaco subiu este domingo ao segundo lugar da Ligue 1, ultrapassando provisoriamente o Marselha na última posição de acesso direto à Liga dos Campeões, ao vencer por 2-1 em Brest, em jogo da 24.ª jornada.

Os visitantes inauguraram o marcador aos 39 minutos, através do russo Aleksandr Golovin, e aumentaram a vantagem na segunda parte, aos 73, com um golo do holandês Myron Boadu, mas terminaram o encontro em sobressalto, depois de o avançado Jeremy Le Douaron reduzir para o Brest.

O Mónaco ascendeu ao segundo posto, com um ponto de vantagem sobre o Marselha (que joga hoje, no estádio do Toulouse) e a sete do líder Paris Saint-Germain, vencedor por 4-3 na receção ao Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, depois de na ronda anterior ter perdido com os monegascos, por 3-1.

O campeão francês regressou às vitórias no campeonato, ainda que a três minutos do fim isso tivesse parecido uma impossibilidade, pois estava a perder por 3-2, mas para Kylian Mbappé e o argentino Lionel Messi foi o tempo suficiente para marcarem os dois últimos golos dos parisienses, aos 87 e 90+5.

Com os portugueses Nuno Mendes e Vitinha de início, os parisienses conquistaram uma importante vantagem com golos de Mbappé, aos 11 minutos, e Neymar, aos 17, este assistido pelo médio luso, mas permitiram que os visitantes começassem a reagir antes do intervalo, através de Bafode Diakité, aos 24.

O Lille, que teve José Fonte, Tiago Djaló e André Gomes no onze, acabaria mesmo por empatar o encontro, por Jonathan David, aos 58 minutos, de grande penalidade, antes de Jonathan Bamba operar a reviravolta para a formação comandada por Paulo Fonseca, aos 69, após assistência de Gomes.

Já com Danilo Pereira em campo, o PSG não só conseguiu chegar ao empate aos 87 minutos, com o bis de Mbappé - melhor marcador da Ligue 1, a par de Jonathan David, ambos com 15 golos -, como ainda foi a tempo de resgatar o triunfo em tempo de compensação, num livre direto executado por Messi.

O Rennes aproveitou para ultrapassar o Lille no quinto lugar, que dá acesso à qualificação para a Liga Conferência Europa da próxima temporada, graças também ao triunfo por 2-0 em casa sobre o Clermont, consumado com um bis do avançado Arnaud Kalimuendo, aos 37 e 64 minutos.

O internacional português Rony Lopes foi titular no Troyes, mas incapaz de evitar a derrota por 1-0 na receção ao Montpellier, que mantém a equipa do médio português em zona de despromoção, na 17.ª posição, enquanto o Lorient bateu o Ajaccio por 3-0.