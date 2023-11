Mamadou Sakho e a alegada agressão ao treinador do Montpellier: «Nego toda a responsabilidade»

« Il faut savoir quitter la table lorsque le RESPECT n'est plus servi » pic.twitter.com/4j7LUAIXS3 — Mamadou Sakho (@mamadousakho) November 2, 2023

Uma semana após ter sido despedido pelo Montpellier, Mamadou Sakho veio esta sexta-feira negar "toda a responsabilidade" na alegada altercação que teve com o treinador da equipa, o arménio Michel Der Zakarian, no final de um treino que ocorreu na última semana."Na sequência do incidente ocorrido na semana passada no centro de treinos e pelo qual nego toda a responsabilidade, decidi, neste dia 02/11/2023, pôr termo à minha colaboração com o Montpellier Hérault Sport Club. Passei dois anos neste clube familiar onde gostei de partilhar a minha experiência de alto nível com os meus colegas de equipa e os meus "irmãos mais novos" do centro de formação. (...) Por fim, queria agradecer particularmente ao presidente, Laurent Nicollin, que, tal como o seu falecido pai, dirige o MHSC com os valores e princípios nos quais me revejo", pode ler-se.Recorde-se que, segundo noticiado pelo jornal francês 'L'Équipe', tudo terá começado durante uma peladinha. O futebolista terá pedido uma falta, o técnico mandou jogar e Sakho saiu do relvado, sendo prontamente repreendido por Michel Der Zakarian. A discussão continuou até ao ponto de o treinador ter chamado "bebé chorão" ao futebolista, que agarrou ao treinador pelo pescoço, surpreendendo tudo e todos.