Pedro Mendes pediu para jogar pelo Montpellier B e cumpriu os 90 minutos em campo

O internacional português, Pedro Mendes, voltou a jogar, este sábado, na vitória do Montpellier B sobre o L'Union Saint-Jean, por 1-0, em jogo do quinto escalão do futebol francês.Foi o próprio defesa-central, de 32 anos, quem pediu para jogar na formação secundária para poder ganhar ritmo, ultrapassado que está o calvário das lesões.Formado no Sporting, Pedro Mendes teve ainda passagens por Servette, Real Madrid, Parma, Sassuolo e Rennes, até que chegou, em 2017, ao Montpellier. É, por isso, um dos jogadores mais antigos do atual plantel e, agora, está em final de contrato.Numa época condicionada por uma lesão no joelho esquerdo e depois de muitos avanços e recuos, está totalmente recuperado desde há quatro meses, mas apanhou o comboio em andamento e, de lá para cá, só esteve 12 minutos em campo, como suplente utilizado, na derrota da equipa principal do Montpellier, frente ao Toulouse, disputada no passado dia 9 de abril. Agora, mostrou na equipa B que está aí para as curvas.